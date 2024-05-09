Вышел новый трейлер хоррора «Тихое место: День первый»

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер хоррора «Тихое место: День первый». В ролике показали момент начала вторжение пришельцев на Землю и мясорубку на улицах Нью-Йорка.

В один из дней на планеты обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров — они обладают невероятно острым слухом, поэтому преследуют своих жертв по звуку. События картины будут происходить до первой части.

«Тихое место: День первый» расскажет о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке. Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски («Свинья»).

Мировая премьера фильма состоится 28 июня.