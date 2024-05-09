Нового «Властелина колец» поставит Энди Сёркис — лента расскажет историю Голлума

9 мая генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав официально объявил, что в разработке находится новый фильм по «Властелину колец». Теперь в Сети появились первые подробности грядущей картины.

Лента получит подзаголовок The Hunt for Gollum («Охота на Голлума»). Режиссёром выступит Энди Сёркис — исполнитель роли Голлума в оригинальной трилогии «Властелина колец». Ко всему прочему, он не только поставит фильм, но и повторить в нём роль персонажа.

Продюсером картины выступит Питер Джексон — режиссёр оригинальных фильмов. Также он будет вовлечён во все стадии работы над будущей лентой.

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, однако точная дата пока неизвестна.