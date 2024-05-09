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Фильм «Сто лет тому вперёд» заработал в прокате миллиард рублей

Фильм «Сто лет тому вперёд» заработал в прокате миллиард рублей
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9 мая сборы фильма «Сто лет тому вперёд» в российском прокате превысили миллиард рублей. Картина шла к такой планке ровно три недели — премьера состоялась 18 апреля. Лента выступает экранизацией одноимённой повести советского писателя Кира Булычёва.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм «Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Главные роли в ленте исполнили Марк Эйдельштейн и Даша Верещагина. Вместе с ними также снялись Константин Хабенский и Виктория Исакова. Режиссёром выступил Александр Андрющенко (трилогия «Лёд»).

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