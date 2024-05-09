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Huawei анонсировала планшет MatePad S с технологией PaperMatte и магнитной клавиатурой

На этой недели компания Huawei анонсировала планшет MatePad S. За базовую версию устройства просят € 399 (~ 39,7 тысячи рублей), а вариант с магнитной клавиатурой доступен по цене в € 499 (~ 49,7 тысячи рублей).

Huawei MatePad S обладает 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8 К и частотой обновления 144 Гц. Также планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 8800 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт. Девайс работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4.2.

Что касается камер, то гаджет предложит 13-МП заднюю камеру и 8-МП переднюю камеру. Ещё устройство совместимо со стилусом M-Pencil StarLight stylus, который приобретается отдельно.

Huawei MatePad S доступен для покупки в трёх цветах: Space Gray (серый), Frost Silver (серебряный) и Violet (розовый).