Для DayZ представили аддон Frostline — релиз в конце года

Разработчики DayZ из студии Bohemia Interactive анонсировали для игры аддон Frostline. В честь этого представители студии опубликовали тизер-трейлер и первые скриншоты новой локации.

Видео доступно на YouTube-канале DayZ. Права на видео принадлежат Bohemia Interactive.

Действия Frostline развернутся на дальневосточном заснеженном архипелаге Сахале. Отмечается, что климат в биоме будет крайне суровым, поэтому с геймплейной точки зрения игрокам стане сложнее выживать. Чтобы не замёрзнуть геймеры должны будут разводить костры, искать тёплую одежду и посещать горячие источники.

Ко всему прочему, аддон привнесёт в DayZ новые уникальные виды животных, на которых будет гораздо сложнее охотится. Также создатели игры отметили, что с выходом DLC тайтл получит большой апдейт с правками баланса и геймплея.

Релиз Frostline состоится в конце этого года. Страница аддона уже появилась в Steam.

Первые скриншоты

Фото: Bohemia Interactive

Фото: Bohemia Interactive

Фото: Bohemia Interactive

Фото: Bohemia Interactive