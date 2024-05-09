Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 — даты проведения, участники, формат и трансляция

В Румынии стартует топ-турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым $ 1 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 10 мая в Бухаресте начинается глобальный турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2. Участие в соревнованиях примут 16 команд из шести основных регионов, которые разыграют призовой фонд $ 1 млн.

Турнир пройдёт с 10 по 19 мая в два этапа. На первом коллективы выступят в одной группе по швейцарской системе — в каждом туре между собой будут играть команды с равной статистикой (например, команда с двумя победами будет играть против другой команды с двумя победами).

По итогу определятся 8 участников плей-офф. Чтобы пройти во второй этап, нужно выиграть три матча, а три поражения будут означать моментальный вылет с турнира. Плей-офф пройдёт в формате double-elimination (выбывание после двух поражений).

Формат первого этапа PGL Wallachia

Формат первого этапа PGL Wallachia

Фото: Virtus.pro

Перед стартом в составе участников произошёл ряд замен: вместо Tundra Esports в Румынию отправилась MOUZ, а вместо Blacklist International — китайская Azure Ray. Кроме того, Falcons будут играть с Nine, а не с Malr1ne, а Shopify Rebellion временно заменила игроков на второй и четвёртой позициях.

Полный список участников PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

  • Gaimin Gladiators (Европа)
  • Team Secret (Европа)
  • MOUZ (Европа)
  • BetBoom Team (Россия)
  • Team Spirit (Россия)
  • Virtus.pro (Россия)
  • Xtreme Gaming (Китай)
  • G2 x iG (Китай)
  • Azure Ray (Китай)
  • HEROIC (Перу)
  • BOOM Esports (Перу)
  • nouns (Северная Америка)
  • Shopify Rebellion (Северная Америка)
  • Aurora (Таиланд)
  • Team Liquid (Швеция)
  • Team Falcons (Ближний Восток)

Групповая стадия пройдёт с 10 по 15 мая, а плей-офф — с 16 по 19 мая. Каждый игровой день будет начинаться в 10:00 по московскому времени.

Материалы по теме
У Малрина из Falcons снова проблемы с визой — он может пропустить PGL Wallachia S1 по Доте

Фото: ESL

Расписание PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

  • пятница, 10 мая — 8 матчей первого тура;
  • суббота, 11 мая — второй тур: 4 матча среди команд со статистикой 1–0 и 4 матча в сетке 0–1;
  • воскрсенье, 12 мая — третий тур: по два матча 2–0 и 0–2 и четыре матча в сетке 1–1;
  • понедельник, 13 мая — четвёртый тур, три матча в сетке 1–2;
  • вторник, 14 мая — четвёртый тур, три матча в сетке 2–1;
  • среда, 15 мая — пятый тур, три матча в сетке 2–2;
  • четверг, 16 мая — четыре матча четвертьфинала верхней сетки;
  • пятница, 17 мая — два полуфинала верхней сетки и два матча первого раунда нижней сетки;
  • суббота, 18 мая — финал верхней сетки, матчи второго и третьего раунда нижней сетки;
  • воскресенье, 19 мая — финал нижней сетки и гранд-финал.

Фото: Valve

На русском языке турнир будет освещать студия Paragon Esports, прямые трансляции можно будет бесплатно посмотреть на Twitch и YouTube. На групповой стадии будут идти по два матча сразу, поэтому будет работать второй канал (Twitch / YouTube).

Главный стрим турнира на русском языке также можно будет посмотреть в плеере ниже.

Прямая трансляция PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android