В Румынии стартует топ-турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым $ 1 млн

Завтра, 10 мая в Бухаресте начинается глобальный турнир PGL Wallachia Season 1 по Dota 2. Участие в соревнованиях примут 16 команд из шести основных регионов, которые разыграют призовой фонд $ 1 млн.

Турнир пройдёт с 10 по 19 мая в два этапа. На первом коллективы выступят в одной группе по швейцарской системе — в каждом туре между собой будут играть команды с равной статистикой (например, команда с двумя победами будет играть против другой команды с двумя победами).

По итогу определятся 8 участников плей-офф. Чтобы пройти во второй этап, нужно выиграть три матча, а три поражения будут означать моментальный вылет с турнира. Плей-офф пройдёт в формате double-elimination (выбывание после двух поражений).

Формат первого этапа PGL Wallachia Фото: Virtus.pro

Перед стартом в составе участников произошёл ряд замен: вместо Tundra Esports в Румынию отправилась MOUZ, а вместо Blacklist International — китайская Azure Ray. Кроме того, Falcons будут играть с Nine, а не с Malr1ne, а Shopify Rebellion временно заменила игроков на второй и четвёртой позициях.

Полный список участников PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

Gaimin Gladiators (Европа)

Team Secret (Европа)

MOUZ (Европа)

BetBoom Team (Россия)

Team Spirit (Россия)

Virtus.pro (Россия)

Xtreme Gaming (Китай)

G2 x iG (Китай)

Azure Ray (Китай)

HEROIC (Перу)

BOOM Esports (Перу)

nouns (Северная Америка)

Shopify Rebellion (Северная Америка)

Aurora (Таиланд)

Team Liquid (Швеция)

Team Falcons (Ближний Восток)

Групповая стадия пройдёт с 10 по 15 мая, а плей-офф — с 16 по 19 мая. Каждый игровой день будет начинаться в 10:00 по московскому времени.

Материалы по теме У Малрина из Falcons снова проблемы с визой — он может пропустить PGL Wallachia S1 по Доте

Фото: ESL

Расписание PGL Wallachia Season 1 по Dota 2:

пятница, 10 мая — 8 матчей первого тура;

суббота, 11 мая — второй тур: 4 матча среди команд со статистикой 1–0 и 4 матча в сетке 0–1;

воскрсенье, 12 мая — третий тур: по два матча 2–0 и 0–2 и четыре матча в сетке 1–1;

понедельник, 13 мая — четвёртый тур, три матча в сетке 1–2;

вторник, 14 мая — четвёртый тур, три матча в сетке 2–1;

среда, 15 мая — пятый тур, три матча в сетке 2–2;

четверг, 16 мая — четыре матча четвертьфинала верхней сетки;

пятница, 17 мая — два полуфинала верхней сетки и два матча первого раунда нижней сетки;

суббота, 18 мая — финал верхней сетки, матчи второго и третьего раунда нижней сетки;

воскресенье, 19 мая — финал нижней сетки и гранд-финал.

Фото: Valve

На русском языке турнир будет освещать студия Paragon Esports, прямые трансляции можно будет бесплатно посмотреть на Twitch и YouTube. На групповой стадии будут идти по два матча сразу, поэтому будет работать второй канал (Twitch / YouTube).

Главный стрим турнира на русском языке также можно будет посмотреть в плеере ниже.

Прямая трансляция PGL Wallachia Season 1 по Dota 2