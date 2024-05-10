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Расписание матчей ESL Pro League Season 19 по CS 2 на 10 мая

Расписание матчей ESL Pro League по Counter-Strike 2 на 10 мая
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Сегодня, 10 мая в рамках ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 состоятся ещё два четвертьфинальных матча.

Победившие в сегодняшних сериях коллективы завтра встретятся между собой в полуфинале.

  • 17:15. Astralis (Дания) — Team Liquid (США)
  • 20:30. Team Vitality (Европа) — FaZe Clan (Европа)

Ранее турнир покинула российская VIrtus.pro, уступив Complexity в четвертьфинальном матче со счётом 0:2. Для «мишек» это было первое выступление в обновлённом ростере после перехода Электроника из Cloud9.

ESL Pro League S19 по Counter-Strike 2 проходит с 23 апреля по 12 мая. Общий призовой фонд чемпионата составляет $ 750 тыс., победитель получит $ 170 тыс. и прямой инвайт на IEM Cologne 2024, который пройдёт этим летом.

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