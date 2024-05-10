Актёр из «Чернобыля» Ральф Айнесон сыграет злодея Галактуса в «Фантастической четвёрке»

Актёрский состав новой «Фантастической четвёрки» Marvel пополнил ещё один артист — Ральф Айнесон. Британец исполнит роль могущественного злодея Галактуса, способного поедать целые планеты. Станет ли персонаж основным противником четвёрки супергероев, пока неизвестно.

Айнесон больше всего известен по роли генерал-майора Николая Тараканова в сериале «Чернобыль» от HBO, а также по роли пожирателя смерти Амикуса Кэрроу в последних фильмах по «Гарри Поттеру». Актёр уже подтвердил своё назначение на роль Галактуса в соцсетях, отметив, что находится в предвкушении.

Съёмки «Фантастической четвёрки» Marvel стартуют летом, а премьера фильма состоится 25 июля 2025 года. Главные роли в ленте исполнят Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка).