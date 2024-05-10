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Microsoft запустит магазин мобильных приложений для iOS и Android в июле

Microsoft запустит магазин мобильных приложений для iOS и Android в июле
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Президент Xbox Сара Бонд заявила о разработке собственного мобильного магазина приложений. Его собираются запустить уже в июле — он объединит в себе программы и игры для Android и iOS.

На старте в магазине будут игры и приложения от Microsoft, включая сверхпопулярные Minecraft и Candy Crush. В дальнейшем компания планирует привлечь на свою платформу и других издателей мобильных и консольных проектов. Об условиях для сторонних разработчиков пока ничего не известно.

После запуска безымянного магазина в июле сервис первое время будет доступен исключительно в веб-версии — через браузер. В Microsoft заявили, что это решение обеспечит доступность платформы, доступной во всех странах и на всех устройствах вне зависимости от каких-либо ограничений.

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