Apple извинилась за рекламу iPad Pro OLED с уничтожением инструментов для творчества

7 мая компания Apple представила новые версии планшетов iPad Air и iPad Pro OLED, сопроводив анонс рекламным роликов. В нём гидравлический пресс раздавливает человеческие инструменты искусства (пианино, краски, игровой автомат и другие предметы), после чего они превращаются в новый iPad Pro.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Реклама вызвала резко негативную реакцию пользователей Интернета. Ролик раскритиковали в том числе актёр Хью Грант и режиссёр «Рассказа служанки» Рид Морано, которые заявили, что своим видео Apple «уничтожает человеческий опыт».

Спустя несколько дней в компании принесли извинения за двоякий смысл рекламы iPad Pro. Как рассказал вице-президент Apple по маркетинговым коммуникациям Тор Мюрен, идея ролика была в том, чтобы показать все возможности планшета, при этом вдохновив людей на творчество. В компании отказались использовать видео для рекламы на телевидении и в интернете.