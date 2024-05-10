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Warner Bros. удалила фанатский фильм про Голлума из «Властелина колец» — спустя 15 лет

Warner Bros. удалила фанатский фильм про Голлума из «Властелина колец» — спустя 15 лет
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9 мая Warner Bros. анонсировала новый фильм по вселенной «Властелина колец». Лента получила название «Охота на Голлума» (The Hunt for Gollum) — её поставит Энди Сёркис, который сыграет в том числе главную роль.

Как обратили внимание пользователи Reddit, сразу после анонса картины Warner Bros. удалила фанатский короткометражный фильм с одноимённым названием с YouTube. Его премьера состоялась 9 мая 2009 года — за последние 15 лет ролик собрал более 13 млн просмотров. Фанаты вселенной отнеслись к решению компании резко негативно, отметив, что фанатский ролик никаким образом не мешал студии. Сама Wwarner Bros. не комментировала своё решение.

Фото: YouTube

Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год. Это будет один из нескольких фильмов, продюсером которого выступит Питер Джексон, создатель культовой трилогии и её продолжения — «Хоббита».

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