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Вышли причудливые постеры фильма «Виды доброты» с Эммой Стоун

Вышли причудливые постеры фильма «Виды доброты» с Эммой Стоун
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Кинокомпания Searchlight Pictures представила персонажные постеры «Видов доброты» — нового совместного проекта двукратной обладательницы премии «Оскар» Эммы Стоун и постановщика Йоргоса Лантимоса («Бедные-несчастные»). На них можно увидеть главных героев будущей картины в причудливом виде: настоящее лица у них заменены на фотографии.

Постеры фильма «Виды доброты»

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

Фото: Searchlight Pictures

«Виды доброты» расскажут сразу три отдельные истории: о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь; о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком; о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Помимо Эммы Стоун, в ленте также сыграли Уиллем Дефо («Маяк»), Маргарет Куэлли («Однажды в Голливуде»), Джо Алвин («Разговоры с друзьями») и Джесси Племонс («Убийцы цветочной луны»). Премьера фильма состоится на Каннском кинофестивале 15 мая.

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