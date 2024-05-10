В WhatsApp переработали дизайн приложения на iOS и Android

Разработчики WhatsApp представили новый дизайн мессенджера на операционных системах Android и iOS. Соответствующий анонс компания сделала в своих соцсетях.

Различные дизайны WhatsApp на протяжении 13-и лет Фото: WhatsApp

Основное изменение нового дизайна — практически полный отказ от привычного зелёного цвета. Вместо этого приложение теперь использует системную тему: стандартную белую или тёмную. При этом зелёный всё же оставили для выделения новых сообщений и применения различных функций.

Также в верхней части программы появилась строка с поиском, работающим на базе нейросети Meta* AI. Судя по всему, функционал не будет работать на территории России из-за ухода компании с отечественного рынка.

Новый дизайн WhatsApp уже доступен пользователям iOS и Android в последней версии приложения в магазинах Google Play и App Store.

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской.