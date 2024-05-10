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Легендарный телефон Nokia 3210 перевыпустили спустя 25 лет — с 4G и «Змейкой»

Легендарный телефон Nokia 3210 перевыпустили спустя 25 лет — с 4G и «Змейкой»
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Финский конгломерат HDM Global перевыпустил легендарный телефон Nokia 3210 — в этом году ему исполнилось 25 лет. Продажи устройства уже стартовали в Европе по цене в € 89 (около 9000 рублей), после чего гаджет также доберётся до стран Ближнего востока, Африки, Индии и других стран.

Обновлённая Nokia 3210 получила многие функции современных смартфонов — от поддержки связи 4G до разъёма USB-C и доступа к роликам YouTube Shorts, новостям и прогнозу погоды. Устройство получило 2,4-дюймовый TFT-экран с процессором Unisoc T107 и 128 МБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 1450 мАч.

Помимо базовых функций, владельцы Nokia 3210 смогут сыграть в знаменитую «Змейку», послушать музыку через проводные наушники с помощью разъёма 3,5 мм и приложения FM-радио.

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