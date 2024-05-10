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Результат матча BetBoom Team — Shopify Rebellion (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Российская BetBoom Team заработала первую победу на PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
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Российский коллектив BetBoom Team победил в рамках своей дебютной серии на турнире PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Первым оппонентом российской команды стала североамериканская Shopify Rebellion. BetBoom Team обыграла соперников со счётом 2:0, совершив переворот на второй карте противостояния.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Групповой этап
10 мая 2024, пятница. 13:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Shopify Rebellion

Стоит отметить, что на PGL Wallachia S1 ростер из Северной Америки выступает с двумя заменами. В рамках данного соревнования за Shopify Rebellion выступают киберспортсмены из состава Nigma Galaxy Саид SumaiL Самаил Хассан и Марун GH Мерхей.

Групповой этап чемпионата в Румынии проходит в формате швейцарской системы. Так, в следующем раунде состав Егора Nightfall Григоренко столкнётся с командой, которой тоже удалось одержать победу в стартовом матче.

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