Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Даже лучше «Дороги ярости»: Хидео Кодзима в восторге от «Фуриосы» по «Безумному Максу»

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима, автор культовых серий Metal Gear Solid и Death Stranding, поделился своими впечатлениями от «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» — приквела «Безумного Макса: Дороги ярости».

Разработчику удалось посмотреть ленту заранее, и она превзошла все его ожидания. По мнению Кодзимы, приквел получился даже лучше оригинальных фильмов Джорджа Миллера и недавней «Дороги ярости» с Томом Харди.

Посмотрел «Фуриосу: Хроники Безумного Макса». Этот фильм легко превосходит оригинальную ленту и даже лучше «Дороги ярости», находясь на своём «максимальном» уровне (шедевральном)! С тех пор как я посмотрел первый фильм, когда мне было 16 лет, Джордж Миллер спасал меня, воодушевлял и менял мой образ жизни бесчисленное количество раз. Он — мой бог, а Сага которую он рассказывает, — это моя Библия.

В центре сюжета новой ленты оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Дебютный показ ленты «Фуриоса» состоится 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля, а премьера в кинотеатрах состоится 24 мая.