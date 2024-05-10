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Resident Evil, SimCity и Myst внесли в Зал славы видеоигр

Resident Evil, SimCity и Myst внесли в Зал славы видеоигр
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Американский музей видеоигр The Strong Museum объявил о пополнении списка классических игр, достойных попасть во Всемирный зал славы видеоигр. По итогам голосования в 2024 году в список войдут пять культовых игр:

  • Asteroids (1979) — за превращение простой и одновременно сложной игры про уничтожение метеоритов в одну из самых популярных аркад в мире.
  • Ultima (1981) — за определение жанра ролевых игр, который взяли за основу множество разработчиков по всему миру.
  • SimCity (1989) — за развитие жанра градостроительных стратегий, ставшего популярным среди детей и взрослых.
  • Myst (1993) — за невероятный мир загадочных головоломок и захватывающих дух пейзажей, который повлиял на многие современные открытые миры в играх.
  • Resident Evil (1996) — за популяризацию жанра хоррор и создание одной из самых популярных видеоигровых франшиз в истории.

Вместе с вышеупомянутыми проектами на попадание в Зал славы видеоигр также претендовали Tony Hawk's Pro Skater, Metroid, Guitar Hero, Elite, Tokimeki Memorial, Neopets и You Don't Know Jack.

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