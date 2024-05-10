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BetBoom Team заменит Cloud9 на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2

Российская BetBoom Team выступит на турнире BetBoom Dacha Balgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Коллектив Владислава nafany Горшкова заменит в рамках чемпионата команду Cloud9, которая ранее снялась с BetBoom Dacha Balgrade 2024 из-за незавершённости процесса формирования нового ростера.

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По словам организаторов соревнования, в качества замены для Cloud9 также рассматривались составы из топ-15 мирового рейтинга и финалисты европейских отборочных, однако данные коллективы были вынуждены отказаться от приглашений из-за сложного графика ивентов.

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в LAN-формате с 14-го по 19 мая в Белграде, Сербия. Ранее BetBoom Team покинула турнир ESL Pro League Season 19, завершив выступление на 13-16-м месте.