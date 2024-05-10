Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team заменит Cloud9 на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2

BetBoom Team заменит Cloud9 на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российская BetBoom Team выступит на турнире BetBoom Dacha Balgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Коллектив Владислава nafany Горшкова заменит в рамках чемпионата команду Cloud9, которая ранее снялась с BetBoom Dacha Balgrade 2024 из-за незавершённости процесса формирования нового ростера.

Материалы по теме
Cloud9 снялась с BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2 — клуб всё ещё формирует состав

По словам организаторов соревнования, в качества замены для Cloud9 также рассматривались составы из топ-15 мирового рейтинга и финалисты европейских отборочных, однако данные коллективы были вынуждены отказаться от приглашений из-за сложного графика ивентов.

Чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 пройдёт в LAN-формате с 14-го по 19 мая в Белграде, Сербия. Ранее BetBoom Team покинула турнир ESL Pro League Season 19, завершив выступление на 13-16-м месте.

Материалы по теме
Российская BetBoom Team покинула ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2
«Заслуженно проиграли»: игроки BetBoom Team — о вылете с ESL Pro League S19 по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android