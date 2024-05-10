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«Не позавидуешь Кэрригану с этим»: Marsel — о соперниках FaZe в плей-офф ESL Pro League

Представитель русскоязычной студии освещения турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 Marsel специально для «Чемпионата» поделился своими мыслями о матчах четвёртого дня плей-офф чемпионата с призовым фондом $ 750 тыс.

Талант Okko Кибер считает, что в противостоянии Team Liquid — Astralis явным фаворитом является датский коллектив.

Чего ожидать от Liquid – Astralis? Датчане на данный момент – единственные, кто может остановить FaZe Clan и не дать им выиграть очередной тир-1 турнир. Поэтому в матче против Liquid должны легко выиграть Astralis. Они по маппулу и по уровню игры сильнее «жидких». Yekindar до сих пор не готов играть в больших матчах, и этот не станет исключением.

Что касается серии FaZe Clan — Team Vitality, здесь Marsel отдаёт предпочтение ростеру под руководством Финна karrigan Андерсена.

FaZe – Vitality. Забавно, что именно у FaZe самая сложная сетка из всех. У них в плей-офф были Monte, NAVI, теперь Vitality, а в будущем могут оказаться Astralis и MOUZ. Не позавидуешь Кэрригану с этим. У Vitality может все решиться именно на этом турнире — ходят слухи, что они могут убрать британца Mezzi из состава, потому что он где-то не доигрывает. Я считаю, что в этом противостоянии выиграет FaZe, потому что у Vitality был большой перерыв между последним матчем в группе и первым в плей-офф. У FaZe практики больше, и они разыграны.

Сегодня, 10 мая, состоятся последние матчи четвертьфинала чемпионата ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2. Противостояния европейских коллективов можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире Okko Кибер.