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Актёры из фильма «Планета обезьян: Новое царство» рассказали о любимых играх

Актёры из фильма «Планета обезьян: Новое царство» рассказали о любимых играх
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Актёры из фильма «Планета обезьян: Новое царство» рассказали о своих любимых видеоиграх. Своими воспоминаниями об индустрии они поделились с изданием IGN на премьере ленты в США.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Так, режиссёр Уэс Болл рассказал о любви к Bioshock — именно игра Кена Левина вернула его в индустрию. Сейчас постановщик играет в основном в проекты PlayStation Studios и Nintendo. Актёр Питер Макон прошёл дилогию Wolfenstein от Machine Games, Кевин Дюран любит проводить время в симуляторе хоккея NHL от Electronic Arts, а
Ика Дэрвилл раньше много играл в Diablo и Age of Empires.

Премьера фильма «Планета обезьян: Новое царство» состоялась 10 мая. Картина продолжает историю трилогии Мэтта Ривза: по сюжету люди одичали, а среди животных началась междоусобная война из-за лидера Проксимуса, который стремится поработить другие кланы. Тем временем молодой шимпанзе Ноа отправляется в опасное путешествие вместе с девушкой по имени Мэй, чтобы изменить дальнейшую судьбу как обезьян, так и людей.

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