Русскоязычный состав Entity по Dota 2 покинул тренер — его заменит англоговорящий эксперт

Тренер состава Entity по Dota 2 Даниил MeTTpuM Гилёв покинул команду. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба.

Под руководством Гилёва Entity выступила на двух турнирах серии The International, а также заняла 5-6-е место на таких чемпионатах, как PGL Arlington Major 2022, ESL One Malaysia 2022, Lima Major 2023 и DreamLeague Season 21. Однако в текущем сезоне коллектив не добивался громких успехов.

Капитан команды Дмитрий Fishman Полищук прокомментировал это решение следующим образом:

Я лично с Даней [MeTTpuM] работал 4 года, ещё со времён B8. Мы вместе добивались результатов, были взлёты и падения. Даня — замечательный тренер, хороший человек. Рекомендую командам присмотреться к его кандидатуре.

Белорусский киберспортсмен также добавил, что Entity уже работает с новым тренером, общение с которым выстраивается на английском языке.

Что касается Entity, мы уже начали работать с другим наставником. Скоро будет анонс. Самое забавное — то, что тренер не русскоязычный. Значит, команда у нас теперь англоязычная. Мы говорим на английско-русском. [...]