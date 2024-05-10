«Шути Гатва идеален в роли Доктора»: критики тепло встретили новый сезон «Доктора Кто»

Уже в ночь на 11 мая британский сериал «Доктор Кто» официально вернётся. 14-й сезон сериала во главе со звездой «Сексуального просвещения» Шути Гатвой расскажет о новых приключениях знаменитого путешественника во времени Доктора — компанию ему составит молодая девушка по имени Руби Сандей.

Критики уже посмотрели первые два эпизода, которые будут доступны в ночь премьеры, и опубликовали свои предварительные обзоры. В целом журналисты положительно отзываются о мягком перезапуске сериала: все 27 рецензий на Rotten Tomatoes оказались позитивными. В них критики хвалят исполнителя главной роли Шути Гатву, интересный сюжет, юмор и весёлые диалоги.

В относительные недостатки авторы отнесли абсолютно новый вектор развития шоу в сторону семейного просмотра и превосходства фэнтези-элементов над фантастикой.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы критиков на новый сезон «Доктора Кто»

К лучшему или худшему, новый «Доктор Кто» — это семейное шоу, забавный и красочный сериал с небольшим количеством страшного топлива для самых маленьких. По крайней мере, на данный момент.

Первые два эпизода сильно отличаются от эмоционального рождественского спецвыпуска. Первые эпизоды очень весёлые, однако даже после них кажется, что мы ещё не знакомы с Доктором и Руби.

Визуальные эффекты потрясающие и захватывающие. Персонажи и актёры привлекательны и отлично написаны. Сюжетные линии образны и полны чудес.

Гатва идеален в роли Доктора. Он — абсолютно готовый материал, развлекающий прямо с самого начала.

Эта обновлённая версия многолетней серии о путешественнике во времени доставляет настоящее удовольствие.

Новый сезон «Доктора Кто» стартует 11 мая в 02:00 МСК.