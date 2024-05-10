Team Spirit оказалась сильнее в дерби против Virtus.pro на PGL Wallachia Season 1 по Доте

Состав Team Spirit по Dota 2 заработал первую победу на турнире PGL Wallachia Season 1 с призовым фондом $ 1 млн.

В дебютном матче на чемпионате в Румынии «драконы» победили российскую Virtus.pro, всухую закрыв «медведей». Для «спиритов» это первая победа в официальном противостоянии с начала апреля 2024 года.

Для VP это была первая серия в обновлённом составе — ранее коллектив заменил саппорта Олега sayuw Каленбета на молодого киберспортсмена Владислава Antares Кертмана.

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В следующем раунде групповой стадии PGL Wallachia Season 1 «спириты» столкнутся с командой, победившей в первой серии на турнире, а Virtus.pro — с проигравшей. Для выхода в плей-офф международного чемпионата коллективам надо заработать по 3 победы.