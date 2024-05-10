HBO выпустила ролик со съёмок второго сезона «Дома дракона» с новыми деталями шоу

HBO опубликовала новый ролик, посвящённый второму сезона сериала «Дом дракона». В нём основной каст и шоураннер Райан Кондел поделились своими впечатлениями от продолжения, которое стартует уже через месяц — 16 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

В небольшом ролике актёры заявили, что второй сезон будет куда масштабнее первого — авторы построили гигантские декорации, наняли средневековых историков и постарались сохранить дух первого сезона, преумножив все его достоинства. Во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, выход которого состоится не раньше 2025 года.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.