Apple хочет встроить функции ChatGPT в iOS 18 – инсайдеры

Компания Apple планирует встроить некоторые функции нейросетевого чат-бота ChatGPT в следующую версию своей операционной системы iOS, на которой работают iPhone и iPad.

По данным Bloomberg, сейчас переговоры между Apple и разработчиками ИИ из OpenAI находятся на финальной стадии. Какие именно возможности ИИ планируется добавить в iOS 18, не уточняется. Также Apple ведёт переговоры с Google по чат-боту Gemini, но прийти к соглашению пока не удалось.

Ранее AppleInsider сообщил, что в iOS 18 можно будет создавать краткое описание любой страницы, появится расширенный поиск и новый функционал для голосового помощника Siri.

Официальный показ новой версии операционной системы iOS пройдёт на презентации WWDC 2024 с 10 по 14 июня.