Звезда «Чужого» Сигурни Уивер может сыграть в фильме «Мандалорец и Грогу»

74-летняя актриса Сигурни Уивер ведёт переговоры об участии в съёмках фильма «Мандалорец и Грогу» во вселенной «Звёздных войн», об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Карьера Уивер в кино неизменно была связана с фантастикой: широкую известность она получила после роли Эллен Рипли в фильмах про «Чужого», также снявшись в «Охотниках за привидениями» и других популярных лентах конца ХХ века.

Режиссёром «Мандалорца и Грогу» выступит Джон Фавро, автор оригинального сериала «Мандалорец» на Disney. К главной роли должен вернуться Педро Паскаль, другие подробности пока неизвестны. Съёмки начнут уже этим летом.

Проект станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» после «Скайуокер. Восход» в 2019 году.