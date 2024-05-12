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Расписание игр PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 12 мая (ПГЛ Валлахия)

Расписание PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 12 мая — VP против HEROIC, BB против MOUZ
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Сегодня, 12 мая, продолжится групповой этап международного чемпионата PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам третьего раунда групповой стадии станут известны первые два участника плей-офф, а также две команды, которые покинут соревнование.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 12 мая:

  • 10:00. Team Liquid (Швеция, 1:1) — Shopify Rebellion (Северная Америка, 1:1)
  • 10:00. BetBoom Team (Россия, 1:1) — MOUZ (Европа, 1:1)
  • 13:00. Team Spirit (Россия, 1:1) — nouns (Северная Америка, 1:1)
  • 13:00. Team Secret (Европа, 1:1) — BOOM Esports (Перу, 1:1)
  • 16:00. Xtreme Gaming (Китай, 2:0) — Aurora (Таиланд, 2:0)
  • 16:00. Azure Ray (Китай, 0:2) — G2.iG (Китай, 0:2)
  • 19:00. Gaimin Gladiators (Европа, 2:0) — Team Falcons (Ближний Восток, 2:0)
  • 19:00. HEROIC (Южная Америка, 0:2) — Virtus.pro (Россия, 0:2)

Турнир PGL Wallachia Season 1 проходит в LAN-формате с 10 по 19 марта 2024 года в Бухаресте, Румыния. В плей-офф соревнования попадут те команды, которые одержат три победы в рамках групповой стадии, а остальные коллективы покинут ивент.

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