У Ани Тейлор-Джой в «Фуриосе» всего лишь 30 строчек диалогов — всё ради темпа

Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — приквела «Безумного Макса: Дороги ярости». Картина расскажет историю однорукой женщины-воительницы, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Как сообщил постановщик картины Джордж Миллер, грядущая лента удивит многих зрителей отсутствием разговоров между героями. Как оказалось, у героини Ани Тейлор-Джой в ленте всего лишь около 30 строчек диалогов на протяжении 2,5 часа — съёмочная команда не хотела жертвовать темпом и замедлять стремительное повествование.

Таким образом, грядущий фильм будет очень похож на «Дорогу ярости», в которой главные герои практически не разговаривали друг с другом. В этом плане приквел будет следовать стилю оригинала, делая ставку на погони и экшен.

Дебютный показ ленты «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоится 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится на полторы недели позже – 24 мая.