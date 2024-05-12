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Результат матча BetBoom Team — MOUZ (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Российская BetBoom Team всухую победила MOUZ на PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
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Российский коллектив BetBoom Team одержал вторую победу в рамках групповой стадии чемпионата PGL Wallachia Season 1 по Dota 2.

Команда Егора Nightfall Григоренко уверенно закрыла европейскую MOUZ со счётом 2:0, ни разу не упуская преимущество на протяжении серии.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Групповой этап
12 мая 2024, воскресенье. 10:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
MOUZ

Для BetBoom Team это уже вторая победа на PGL Wallachia Season 1. Ещё один успешный матч позволит ростеру из России пройти в основную стадию чемпионата. До этого BB обыграла североамериканскую Shopify Rebellion, выступающую на турнире с двумя заменами, но уступила составу Aurora, представляющему Юго-Восточную Азию.

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Что касается MOUZ, на текущий момент коллектив идёт со счётом 1:2 в групповой стадии. Ещё одно поражение может привести команду к вылету с соревнования в Румынии.

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