Team Spirit заработала вторую победу в рамках турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла вторую серию в групповой стадии международного турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2.

«Спириты» победили североамериканскую nouns со счётом 2:0. Для «драконов» это уже вторая победа в рамках чемпионата в Румынии — до этого они обыграли российскую Virtus.pro. Чтобы пройти в плей-офф PGL Wallachia Season 1, двукратным чемпионам The International нужно заработать ещё одну победу в групповом этапе.

Для nouns же это уже второе поражение на данном турнире. Теперь состав из Северной Америки находится в одном шаге от вылета с чемпионата.

PGL Wallchia Season 1 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 10 по 19 мая в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.