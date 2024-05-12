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Результат матча Team Spirit — nouns (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Team Spirit заработала вторую победу в рамках турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
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Российская Team Spirit выиграла вторую серию в групповой стадии международного турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2.

«Спириты» победили североамериканскую nouns со счётом 2:0. Для «драконов» это уже вторая победа в рамках чемпионата в Румынии — до этого они обыграли российскую Virtus.pro. Чтобы пройти в плей-офф PGL Wallachia Season 1, двукратным чемпионам The International нужно заработать ещё одну победу в групповом этапе.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Групповой этап
12 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
nouns

Для nouns же это уже второе поражение на данном турнире. Теперь состав из Северной Америки находится в одном шаге от вылета с чемпионата.

PGL Wallchia Season 1 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 10 по 19 мая в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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