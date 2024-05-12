Huawei полностью откажется от Android в пользу HarmonyOS Next в своих смартфонах

Как сообщает издание Nikkei, китайская компания Huawei готовится полностью отказаться от системы Android в своих новых смартфонах. Вместо привычной ОС от Google корпорация будет использовать собственное решение — HarmonyOS Next.

Первым гаджетом под управлением новой операционной системы станет Huawei Mate 70, который представят во второй половине 2024 года. По данным компании, HarmonyOS Next уже обладает серьёзными преимуществами перед Android, включая куда более эффективное использование оперативной памяти и поддержку функций искусственного интеллекта.

Полный переход на собственное решение означает, что с выходом HarmonyOS Next новые гаджеты от Huawei могут полностью прекратить поддержку Android-приложений. В конечном итоге компания планирует портировать около 5000 самых популярных программ на HarmonyOS Next до конца года.