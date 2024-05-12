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Российский киберспортсмен Абдул degster Гасанов стал новым игроком HEROIC по CS 2

Российский киберспортсмен Абдул degster Гасанов стал новым игроком HEROIC по CS 2
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Норвежский клуб HEROIC представил нового игрока состава по Counter-Strike 2 — им стал российский киберспортсмен Абдул degster Гасанов.

В своей новой команде россиянин будет исполнять роль снайпера. В ростере он занял место Нико nicoodoz Тамджиди, который ранее был переведён в запас коллектива. Первым турниром для degster в составе HEROIC станет BetBoom Dacha Belgrade 2024, который начнётся 14 мая.

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Слухи о том, что Абдул присоединится к данному коллективу, появились более недели назад. Инсайдеры сообщали, что киберспортсмен из России подписал контракт с клубом ещё до старта чемпионата ESL Pro League Season 19, где HEROIC заняла 21-28-е место.

До этого degster представлял такие команды, как Team Spirit и OG. С июня 2023 года киберспортсмен находился в инактиве европейской киберспортивной организации.

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