Шлем Apple Vision Pro 2 выйдет в 2026 году по цене iPhone 15 Pro — инсайдер

Инсайдер под ником Revengus поделился свежими данными о новом поколении шлемов смешанной реальности Apple Vision Pro. По данным источников, Apple отложила выход второй версии устройств до 2026 года, а одной из главных особенностей гаджета станет значительно сниженный ценник.

Инсайдер сообщает, что сейчас компания пересматривает цепочки поставок Vision Pro, чтобы добиться как можно более низкой стоимости производства второго поколения устройств. Если Apple удастся договориться с Samsung, SeeYA и BOE, то ожидаемая цена Vision Pro 2 составит от $ 1500 — это рекомендуемая стоимость iPhone 15 Pro на 1 ТБ.

Гарнитура Apple Vision Pro поступила в продажу в феврале 2024 года по рекомендуемой цене в $ 3500. Как ранее сообщали авторитетные СМИ, за несколько месяцев шлем стремительно потерял интерес аудитории, из-за чего компания резко снизила поставки устройства.