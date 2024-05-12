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Результат матча Virtus.pro — HEROIC (PGL Wallachia Season 1 по Dota 2)

Российская Virtus.pro выбила HEROIC с турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2
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Российский коллектив Virtus.pro заработал первую победу в рамках чемпионата PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

«Медведи» обыграли южноамериканскую HEROIC со счётом 2:0, выбив оппонентов с турнира в Румынии. Что касается VP, российский ростер на данный момент идёт со счётом 1:2 в рамках соревнования и всё ещё находится в одном шаге от вылета с PGL Wallachia Season 1.

Dota 2. PGL Wallachia Season 1 . Групповой этап
12 мая 2024, воскресенье. 19:45 МСК
HEROIC
Окончен
0 : 2
Virtus.pro

До этого Virtus.pro проиграла таким командам, как Team Spirit и Shopify Rebellion. В следующем раунде коллектив из России столкнётся с европейской Team Secret, также имеющей на счету 1 победу и 2 поражения на PGL Wallachia Season 1.

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