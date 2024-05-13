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Крис Хемсворт негативно высказался об именитых режиссёрах, которые критикуют супергероику

Крис Хемсворт негативно высказался об именитых режиссёрах, которые критикуют супергероику
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Актёр Крис Хемсворт в интервью с газетой Times поговорил про современную киноиндустрию, режиссёров и супергеройские фильмы. По мнению Хемсворта, многие именитые режиссёры несправедливо высказываются о фильмах про супергероев.

Актёр отметил, что наверняка и у самых известных постановщиков были провальные фильмы, но они об этом почему-то говорить не любят, а критиковать супергероику любят.

У этих парней были фильмы, которые тоже не стрельнули, как и у всех нас. Когда они говорили о том, что не так с супергероями, я подумал: «Круто, расскажите это миллиардам, которые смотрят эти фильмы. Неужели они все ошибались?»
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