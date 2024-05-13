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«Очень круто погоняли»: актёр Михаил Галустян провёл стрим по игре Helldivers 2

«Очень круто погоняли»: актёр Михаил Галустян провёл стрим по игре Helldivers 2
Аудио-версия:
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Популярный блогер под ником WarpBeacon провёл новую трансляцию сетевого шутера Helldivers 2. Гостем стрима выступил популярный российский актёр, комик и артист дубляжа Михаил Галустян.

Видео доступно на YouTube-канале WarpBeacon. Права на видео принадлежат WarpBeacon.

В Helldivers 2 Галустян и WarpBeacon провели примерно полтора часа — за это время российский актёр поучаствовал в уничтожении терминидов и автоматонов, прошёл несколько миссий и прокачал уровень. Актёр заявил, что игра ему очень понравилась, а на следующий стрим он придёт более подготовленным, взяв с собой еду и напитки.

Тем временем сама Helldivers 2 всё ещё находится в центре скандала. После резкой критики Sony отозвала игру из продажи во многих регионах по всему миру на ПК, где недоступен сервис PlayStation Network. Когда шутер вернётся на прилавки цифровых магазинов в разных странах, неизвестно.

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