Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» вышел в онлайне

13 мая фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» вышел в цифровых сервисах. Ленту можно посмотреть на Amazon Prime, Apple TV и других стримингах с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

Таким образом, картина вышла в онлайне спустя 45 дней после премьеры в кинотеатрах. За это время лента заработала в прокате более $ 558 млн, став вторым самым кассовым фильмом в собственной киновселенной. До показателей самой успешной части серии, «Конг: Остров черепа», картине осталось собрать около $ 10 млн.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.