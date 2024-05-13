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В мае из каталога PS Plus удалят Horizon Zero Dawn, серию Darksiders и ещё шесть игр

В мае из каталога PS Plus удалят Horizon Zero Dawn, серию Darksiders и ещё шесть игр
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В середине апреля пользователи PlayStation обратили внимание на список игр, которые совсем скоро покинут PS Plus. Компания Sony пока не сообщала об их исчезновении из сервиса, однако геймеры уже составили приблизительный каталог из 25 проектов, которые пропадут из подписки уже 21 мая.

Спустя некоторое время стало известно ещё о 10 играх, которые скоро исчезнут из сервиса. Среди них оказались популярный экшен Horizon Zero Dawn, вся серия Darksiders, ролевая игра Elex 2 от создателей «Готики», гоночная аркада Wreckfest от авторов Flatout и ещё три проекта.

Какие игры удалят из подписки PS Plus 21 мая

  • Horizon Zero Dawn
  • Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
  • Darksiders
  • Darksiders 2
  • Darksiders 3
  • Darksiders Genesis
  • Teardown
  • MX vs ATV Legends
  • Elex 2
  • Wreckfest.

21 мая из каталога также удалят ещё 25 игр, среди которых сразу семь частей серии Final Fantasy.

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