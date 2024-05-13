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Сборная России по киберспорту отказалась играть на чемпионате мира IESF без флага и гимна

Российские киберспортсмены не примут участия в квалификации к чемпионату мира от Международной федерации киберспорта (IESF) в Эр-Рияде. Об этом «Чемпионату» сообщили в ФКС России.

В заявлении Федерации компьютерного спорта России решение связывается с неправомерными действиями секретариата IESF, который выступает против участия наших спортсменов — вопреки уставу организации и решению руководства.

Путём многочисленных бюрократических уловок, проволочек и прямого давления генсек IESF поставил ФКС России перед выбором: либо подписать добровольный отказ от флага за всех участвующих спортсменов, либо не участвовать в чемпионате мира.

Ранее правление IESF сняло все санкции с России, но секретариат задним числом решил изменить решение, отправив соответствующее уведомление.

В нём говорится о том, что решение правления будет задним числом изменено, а ультиматум о том, что ФКС России сама должна заставить игроков играть без флага, продолжит своё действие до 15 мая.

В Федерации компьютерного спорта России отметили, что сборная не снимается с соревнований, но не будет отказываться от флага и гимна.

Чемпионат мира IESF пройдёт в октябре в столице Саудовской Аравии, призовой фонд составит $ 1 млн. Обычно турниры от Международной федерации не считаются престижными среди лучших киберспортсменов мира, предпочитающих клубные турниры.