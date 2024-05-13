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Вышел седьмой сезон «Тотали Спайс» — трейлер, где смотреть

Вышел новый сезон мультсериала про шпионок Totally Spies — первый за 10 лет
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Авторы популярного в 2000-х мультсериала Totally Spies! про команду школьниц, которые одновременно являются секретными шпионками, представили трейлер продолжения.

Седьмой сезон «Тоталли Спайс» выходит спустя 10 лет после предыдущего. Премьера сериала состоялась ещё в 2001 году, а последние серии выходили в 2014 году.

Видео доступно на YouTube-канале Totally Spies. Права на видео принадлежат Marathon Media.

Новые серии уже начали показывать на французском телевидении, международная премьера состоится позднее. Пока неизвестно, вернётся ли Totally Spies! в Россию официально.

Премьера «Тоталли Спайс» на отечественном телевидении состоялась в марте 2004 года — в разное время мультфильм показывали на Jetix, Nickelodeon, ТНТ и Disney.

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