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Гай Ричи снимет ещё один фильм — он будет работать над тремя картинами одновременно

Гай Ричи снимет ещё один фильм — он будет работать над тремя картинами одновременно
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Известный режиссёр Гай Ричи объявил о начале работы над полнометражным фильмом Wife and Dog («Жена и собака»).

Лента будет посвящена британскому высшему классу, напоминая по сеттингу «Джентльменов». Сейчас режиссёр ищет актёров из «категории А» для главных ролей — производство картины стартует в октябре.

Стоит отметить, что сейчас Гай Ричи уже работает над тремя другими проектами: фильмами «Источник вечной молодости» и In the Grey («В сером»), а также спин-оффом «Рэя Донована» в формате сериала. Съёмки некоторых лент уже завершены, но деталей о дате релиза пока нет.

Ранее последний вышедший фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» вышел в России — картина доступна для просмотра на «Кинопоиске».

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