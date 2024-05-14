Российский клуб Virtus.pro подписал ещё один состав — по мобильной Honor of Kings

Киберспортивный клуб Virtus.pro принял решение открыть подразделение по мобильной MOBA-игре Honor of Kings.

«Медведей» в этой дисциплине будет представлять интернациональный состав с российским капитаном и тренером. Дебют Virtus.pro в Honor of Kings состоится уже сегодня в рамках региональной лиги Open Series 2024 Split 1 в Восточной Европе.

Состав VIrtus.pro по Honor of Kings:

Пётр Mac Модзелевский;

Цезарь Vex Недэлку;

Дмитрий GrizzlyQ Свистов;

Николози Prince Беруашвили;

Ларри 3005. Йетта;

Кирилл Hydr0 Ситников (тренер).

Это уже седьмой состав, который Virtus.pro открыла за последние два месяца. Ранее клуб представил команды в PUBG, Rennsport, Apex Legends, EA Sports FC, Standoff и PUBG Mobile. Расширение связано с партнёрством «мишек» с фондом Кубка мира, где будут представлены многие из этих игр.