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Российский клуб Virtus.pro подписал ещё один состав — по мобильной Honor of Kings

Российский клуб Virtus.pro подписал ещё один состав — по мобильной Honor of Kings
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Киберспортивный клуб Virtus.pro принял решение открыть подразделение по мобильной MOBA-игре Honor of Kings.

«Медведей» в этой дисциплине будет представлять интернациональный состав с российским капитаном и тренером. Дебют Virtus.pro в Honor of Kings состоится уже сегодня в рамках региональной лиги Open Series 2024 Split 1 в Восточной Европе.

Состав VIrtus.pro по Honor of Kings:

  • Пётр Mac Модзелевский;
  • Цезарь Vex Недэлку;
  • Дмитрий GrizzlyQ Свистов;
  • Николози Prince Беруашвили;
  • Ларри 3005. Йетта;
  • Кирилл Hydr0 Ситников (тренер).

Это уже седьмой состав, который Virtus.pro открыла за последние два месяца. Ранее клуб представил команды в PUBG, Rennsport, Apex Legends, EA Sports FC, Standoff и PUBG Mobile. Расширение связано с партнёрством «мишек» с фондом Кубка мира, где будут представлены многие из этих игр.

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