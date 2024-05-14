TikTok может полностью вернуться в Россию – инсайдеры и эксперты

Сразу несколько источников за последние дни заявили, что сервис для просмотра коротких вертикальных видео TikTok планирует вернуться в Россию.

Так, зампред комитета ГосДумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что платформа уже выполнила два из трёх условий для работы в РФ. Для выполнения законодательства осталось только открыть офис в России.

Так, эксперт Павел Мясоедов отмечает, что это будет логичным шагом на фоне потенциального запрета TikTok в США.

Можно предположить, что на TikTok оказывается давление со стороны западных рынков и платформа может потерять возможность нормально функционировать в некоторых странах. Из-за чего создатели меньше боятся какого-то санкционного давления и продумывают возвращение на российский рынок.

Сегодня новость о возвращении TikTok также опубликовал блогер Стас Васильев.

Короче, есть инсайд. TikTok приземляют в России. Они уже делают офис и тем самым выполнят последнее требование властей РФ. А значит, скоро его полноценно разблокируют у нас в стране.

Сейчас российские пользователи официально могут только просматривать старые видео, загруженные до марта 2022 года. Полноценно пользоваться платформой и загружать видео помогают сторонние моды, хотя в последнее время у некоторых россиян TikTok стал работать без ограничений.