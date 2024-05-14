Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча BetBoom Team — MOUZ (BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2)

BB Team проиграла дебютный матч на BB Dacha Belgrade 2024 по CS2 чемпионам EPL S19
Аудио-версия:
Комментарии

Российская BetBoom Team уступила европейской MOUZ в стартовом матче на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Чемпионы ESL Pro League Season 19 победили российскую команду со счётом 2:0, обыграв BetBoom Team на таких картах, как Dust 2 (13:11) и Vertigo (16:12).

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Группа A
14 мая 2024, вторник. 15:35 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

В следующем раунде групповой стадии BetBoom Team столкнётся с командой, проигравшей в рамках встречи Virtus.pro — Team Falcons. Если коллектив Владислава nafany Горшкова уступит и в следующей серии, российский состав покинет ивент.

MOUZ же, в свою очередь, находится в одном шаге от выхода в плей-офф BetBoom Dacha Belgrade 2024. «Мыши» смогут гарантировать себе слот в основной стадии турнира, обыграв победителя противостояния VP — Falcons.

Материалы по теме
В Белграде начинается топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 с призовым $ 500 тыс.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android