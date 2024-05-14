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BB Team проиграла дебютный матч на BB Dacha Belgrade 2024 по CS2 чемпионам EPL S19

Российская BetBoom Team уступила европейской MOUZ в стартовом матче на турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Чемпионы ESL Pro League Season 19 победили российскую команду со счётом 2:0, обыграв BetBoom Team на таких картах, как Dust 2 (13:11) и Vertigo (16:12).

В следующем раунде групповой стадии BetBoom Team столкнётся с командой, проигравшей в рамках встречи Virtus.pro — Team Falcons. Если коллектив Владислава nafany Горшкова уступит и в следующей серии, российский состав покинет ивент.

MOUZ же, в свою очередь, находится в одном шаге от выхода в плей-офф BetBoom Dacha Belgrade 2024. «Мыши» смогут гарантировать себе слот в основной стадии турнира, обыграв победителя противостояния VP — Falcons.