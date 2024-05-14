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Рамзес сыграет за Tundra Esports на третьей позиции в рамках турнира DreamLeague Season 23

Рамзес сыграет за Tundra Esports на третьей позиции в рамках турнира DreamLeague Season 23
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Российский киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв сыграет в качестве стенд-ина за Tundra Esports на турнире DreamLeague Season 23, который пройдёт с 20-го по 26 мая 2024 года.

Информация об этом появилась в социальных сетях клуба L1GA TEAM, в составе которой россиянин на данный момент числится. Как сообщается в анонсе, Рамзес временно присоединится к «Тундре» как игрок третьей позиции.

В своей текущей команде Кушнарёв выступает на первой позиции, однако в последнее время он тренировал роль оффлейнера, а слухи о том, что он присоединится к Tundra Esports, появились более недели назад.

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Последним турниром для Tundra Esports был ESL One Birmingham 2024, где европейская команда с Тобиасом Tobi Бучнером в оффлейне заняла 3-е место. Несмотря на достойный результат, австрийский киберспортсмен был исключён из ростера, а «Тундра» отказалась от выступления на турнире PGL Wallachia Season 1 «из-за визовых проблем».

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