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Netflix показал первые кадры из аниме по «Терминатору» — все серии выйдут 29 августа

Netflix показал первые кадры из аниме по «Терминатору» — все серии выйдут 29 августа
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15 мая издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры из аниме по «Терминатору» под названием Terminator Zero. На них изображены сами холоднокровные машины для убийств и момент очень мощного взрыва.

Напомним, мультсериал расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Сюжет крутится вокруг главной героини, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Все эпизоды шоу выйдут сразу 29 августа в стриминговом сервисе Netflix. Производством аниме занимается студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

Первые кадры

Фото: ENTERTAINMENT EXCLUSIVE/Netflix

Фото: ENTERTAINMENT EXCLUSIVE/Netflix

Фото: ENTERTAINMENT EXCLUSIVE/Netflix

Фото: ENTERTAINMENT EXCLUSIVE/Netflix

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