Ghost of Tsushima вышла на ПК — игра недоступна в 180 странах мира

16 мая Ghost of Tsushima добралась до персональных компьютеров. Полное издание самурайского экшена от авторов Infamous уже доступно в Steam и Epic Games Store с полноценным русским дубляжом и субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

За портирование Ghost of Tsushima на ПК отвечала голландская студия Nixxes. Игра поддерживает ультраширокие мониторы, технологии масштабирования изображения DLSS 3, FSR и Intel XeSS, а также функцию Direct Storage для ускорения загрузок на жёстких дисках. Кроме того, геймеры могут играть при неограниченной частоте кадров со всеми фишками геймпада DualSense.

Релиз Ghost of Tsushima на ПК омрачён снятием продаж игры во многих странах мира включая Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан и многие другие государства. Ситуация связана с недавним скандалом с Helldivers 2, решение с привязкой аккаунта PlayStation для которой компания откатила обратно. Сейчас «Призрак Цусимы» недоступен примерно в 180 странах. Когда ситуация разрешится, неизвестно.