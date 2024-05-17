Расписание последнего дня групп BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2

Сегодня, 17 мая, завершится групповая стадия топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Третий игровой день чемпионата в Белграде, Сербия, будет состоять из двух решающих матчей, по итогам которых станут известны последние участники плей-офф и коллективы, покидающие соревнование.

Расписание BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 на 17 мая

15:00. Группа A, Virtus.pro (Россия) — Team Falcons (Дания)

— Team Falcons (Дания) 19:00. Группа B, HEROIC (Дания) — MIBR (Бразилия)

По итогам первых двух дней турнир покинули такие российские коллективы, как Aurora Gaming и BetBoom Team. Что касается участников плей-офф, без единого поражения в группах в основную стадию ивента отобрались европейская MOUZ и Team Spirit.