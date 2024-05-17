Фильм «Претенденты» с Зендеей вышел в онлайне

Сегодня драматический фильм «Претенденты» с Зендеей в главной роли вышел в онлайне. Картина доступна для просмотра в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Сюжет ленты рассказывает о звезде тенниса Таше Дункан, в которую влюбляются двое друзей. Они начинают соперничать между собой за её руку и сердце. Девушка всё же делает судьбоносный выбор, однако второй претендент не сдаётся и опять вторгается в её личную жизнь, надеясь, что она передумает.

Вместе с Зендеей в фильме сыграли Джош О'Коннор и Майк Фейст. Режиссёром картины выступил Лука Гуаданьино.

На сегодняшний день кассовые сборы ленты достигли $ 70 млн: около $ 40 млн пришлось на домашний прокат, а остальное — на международный.

С нашим обзором ленты можно ознакомиться в материале ниже.