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Завершился сериал «Детство Шелдона»

Завершился сериал «Детство Шелдона»
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На днях на CBS завершился сериал «Детство Шелдона». Состоялась премьера двух финальных эпизодов шоу. На этом проект подошёл к концу — его показывали с 2017-го.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

Главные роли в шоу сыграли Иэн Армитидж, Зои Перри, Ланс Барбер, Энни Поттс, Эмили Осмент и другие актёры. В финальных эпизодах шоу появились Джим Парсонс и Маим Бялик, вновь сыгравшие Шелдона Купера и Эми Фарру Фаулер.

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