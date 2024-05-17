На днях на CBS завершился сериал «Детство Шелдона». Состоялась премьера двух финальных эпизодов шоу. На этом проект подошёл к концу — его показывали с 2017-го.

Сериал «Детство Шелдона» стартовал в 2017 году и получил преимущественно положительные отзывы от критиков и зрителей. Людям понравились дух шоу и его связь с оригиналом. Оригинальная «Теория большого взрыва» завершилась в 2019-м.

Главные роли в шоу сыграли Иэн Армитидж, Зои Перри, Ланс Барбер, Энни Поттс, Эмили Осмент и другие актёры. В финальных эпизодах шоу появились Джим Парсонс и Маим Бялик, вновь сыгравшие Шелдона Купера и Эми Фарру Фаулер.